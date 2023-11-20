Хохлов: «Хочется, чтобы сборная России победила и не расстроила своей игрой»

Бывший наставник «Сочи» Дмитрий Хохлов поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке между сборными России и Кубы.

«Не хочу давать какие-то прогнозы и каркать. Хочется, чтобы и победа была, и сама игра сборной не расстроила. Когда наша команда классно играет, это всегда приятно», - рассказал специалист в беседе с журналистом «Чемпионата».

Товарищеская встреча сборных России и Кубы состоится в понедельник, 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.