​Родриго: «Нам придётся быть очень осторожными с Месси»

В ночь со вторника на среду сборные Бразилии и Аргентины пересекутся в отборе на чемпионат мира – 2026. Нападающий «селесао» Родриго высказался о предстоящем противостоянии со звёздным Лионелем Месси и его командой.

«Я думаю, что они будут уважать нас так же, как и мы будем уважать их. Месси – один из лучших футболистов в истории, и нам придётся быть с ним очень осторожными», - слова Родриго приводит портал Goal.

В пяти отборочных матчах сборная Бразилии набрала семь очков, она занимает пятое место в турнирной таблице. Сборная Аргентины лидирует с 12 баллами в своём активе.