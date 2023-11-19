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​Родриго: «Нам придётся быть очень осторожными с Месси»

19 Ноября 2023 • 22:11 Комментировать (1)
Бразилия
...
Аргентина
1 2.60 X 3.00 2 3.15
22.11 03:30

В ночь со вторника на среду сборные Бразилии и Аргентины пересекутся в отборе на чемпионат мира – 2026. Нападающий «селесао» Родриго высказался о предстоящем противостоянии со звёздным Лионелем Месси и его командой.

«Я думаю, что они будут уважать нас так же, как и мы будем уважать их. Месси – один из лучших футболистов в истории, и нам придётся быть с ним очень осторожными», - слова Родриго приводит портал Goal.

В пяти отборочных матчах сборная Бразилии набрала семь очков, она занимает пятое место в турнирной таблице. Сборная Аргентины лидирует с 12 баллами в своём активе.

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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Ноября 2023 в 22:15
Осторожно, двери закрываются.. А-ха-ха-ха..
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