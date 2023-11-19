Карпин: Сборную будут критиковать, если не обыграем Кубы - судьба такая

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о критике в свой адрес после неудачных матчей национальной команды.
Специалист отметил, что если не получится обыграть кубинцев, то опять будет много критики.
«После Камеруна не критиковали, после Кении критиковали — судьба такая», - заявил Карпин на пресс-конференции.
Напомним, что в октябре россияне оказались сильнее сборной Камеруна (1:0) и сыграли вничью со сборной Кении (2:2).
Матч против сборной Кубы состоится завтра, 20 ноября, в Волгограде, а свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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