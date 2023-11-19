Карпин: Сборную будут критиковать, если не обыграем Кубы - судьба такая

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о критике в свой адрес после неудачных матчей национальной команды.

Специалист отметил, что если не получится обыграть кубинцев, то опять будет много критики.

«После Камеруна не критиковали, после Кении критиковали — судьба такая», - заявил Карпин на пресс-конференции.

Напомним, что в октябре россияне оказались сильнее сборной Камеруна (1:0) и сыграли вничью со сборной Кении (2:2).

Матч против сборной Кубы состоится завтра, 20 ноября, в Волгограде, а свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.