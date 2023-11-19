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Пиняев поделился эмоциями после посещения Мамаева кургана

19 Ноября 2023 • 14:04 Комментировать

Полузащитник сборной России Сергей Пиняев поведал об эмоциях после посещения памятника-ансамбля «Мамаев курган» в Волгограде.

«Эмоции - завораживающие. Мы почтили память тех, кто погиб в Великую Отечественную. Это дань уважения и благодарность людям за то, что они сделали для нас. Мы рады, что посетили», - передает слова Пиняева «РБ Спорт».

Напомним, что в понедельник, 20 ноября, состоится товарищеская встреча сборных России и Кубы на стадионе в Волгограде. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени.

В предыдущем спарринге Россия сыграла вничью с Кенией (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Пиняев
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