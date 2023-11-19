Быстров: «Любой матч сборной России должен быть интересен»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Кубы.

«Буду смотреть матч сборной России. А что ещё остаётся? Сейчас любой матч сборной должен быть интересен, и не только для болельщиков. Прежде всего - для футболистов», - передает слова Владимира «Чемпионат».

Контрольный поединок России против Кубы пройдет на стадионе в Волгограде 20 ноября. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени.

В последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина расписали мировую с Кенией (2:2).