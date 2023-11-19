Радимов высказал мнение о матче России против Кубы

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем поединке между сборными России и Кубы. Товарищеская игра пройдет на стадионе в Волгограде.

«В плане спортивной составляющей для Кубы это важнее, они почувствуют уровень, к которому нужно стремиться», - передает слова Радимова «Матч ТВ».

Сборные России и Кубы померяются силами в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина сыграли против команды Кении. Спарринг завершился вничью со счетом 2:2.