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Радимов высказал мнение о матче России против Кубы

19 Ноября 2023 • 08:22 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем поединке между сборными России и Кубы. Товарищеская игра пройдет на стадионе в Волгограде.

«В плане спортивной составляющей для Кубы это важнее, они почувствуют уровень, к которому нужно стремиться», - передает слова Радимова «Матч ТВ».

Сборные России и Кубы померяются силами в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина сыграли против команды Кении. Спарринг завершился вничью со счетом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владислав Радимов Сборная Кении ещё теги
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