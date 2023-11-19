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Сборная Германии проиграла туркам в весёлом матче

19 Ноября 2023 • 00:47 Комментировать
Германия
2:3
Турция
окончен

Сборная Германии провела очередной товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы и забила в ворота турецкой команды уже на пятой минуте. Лерой Сане покатил мяч в центр штрафной, и играющий левого защитника Кай Хаверц расстрелял ворота. Йозуа Киммих разрезал оборону пасом на Сане, а тот пробил мимо выскочившего наперерез голкипера и мимо ворот. В конце первого тайма Ферди Кадыоглу получил пас через полполя, вошел в штрафную и был точен. На 45-й минуте Кенан Йылдыз обработал мяч в штрафной «бундестим» и аккуратно забил - 1:2.

Во втором тайме Флориан Вирц разогнал контратаку, опередив многих соперников, пас на Никласа Фюллькруга, который убрал защитника и метров с 14 попал в ближний угол. В ответ Салих Эзкан из-за штрафной пульнул в правую штангу. Киммих с линии вратарской головой наносил удар - парировано. В середине тайма Киммих сыграл рукой - пенальти. Юсуф Сари пробил не без шансов для голкипера, но все же гол, 2:3. Юлиан Брандт ответил выходом один на один, и вратарь парировал удар. В концовке Серж Гнабри чудом не дотянулся до мяча после прострела на пустые ворота.

2:3 в итоге, сборная Германии проиграла очередной спарринг.

Протокол игры  
Германия2:3Турция
(1:0) Хаверц Кай5'  
  38'Кадыоглу Ферди (1:1)
  45'Йылдыз Кенан (1:2)
(2:2) Фюллькруг Никлас49'  
  70'Сари Юсуф (2:3)
Трапп КевинХенрихс БенджаминТа ДжонатанРюдигер АнтониоХаверц КайКиммих Йозуа 71' (Горецка Леон ( 71') Гюндоган ИлкайСане ЛеройВирц Флориан 71' (Гнабри Серж ( 71') Брандт Юлиан 82' (Дукш Марвин ( 82') Фюллькруг Никлас
Запасные: Раум ДавидАндрих РобертХуммельс МатсМюллер ТомасГросс ПаскальПрёмель ГришаХофманн ЙонасБауманн ОливерБласвих ЯнисЗюле Никлас
Байиндыр АлтайЧелик ЗекиКабак ОзанБардакчи АбдулкеримКадыоглу Ферди 63' (Элмалы Эврен Эрен ( 63') Айхан КанЮксек Исмаил 46' (Эзкан Салих ( 46') Кавечи Ирфан 63' (Сари Юсуф ( 63') Акбаба Эмре 34' (Эмюр Абдулкадир ( 34') Йылдыз Кенан 72' (Актюркоглу Мухаммед ( 72') Языджи Юсуф 63' (Йылмаз Барыш ( 63')
Запасные: Гюнок МертАкайдин СаметОздемир БератКутлу БерканЙылмаз РыдванЧакыр УгурджанЙылдырым БертугСёюнджю ЧагларОзкаджар Дженк
18 ноября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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