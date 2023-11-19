Сборная Германии проиграла туркам в весёлом матче

Сборная Германии провела очередной товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы и забила в ворота турецкой команды уже на пятой минуте. Лерой Сане покатил мяч в центр штрафной, и играющий левого защитника Кай Хаверц расстрелял ворота. Йозуа Киммих разрезал оборону пасом на Сане, а тот пробил мимо выскочившего наперерез голкипера и мимо ворот. В конце первого тайма Ферди Кадыоглу получил пас через полполя, вошел в штрафную и был точен. На 45-й минуте Кенан Йылдыз обработал мяч в штрафной «бундестим» и аккуратно забил - 1:2.

Во втором тайме Флориан Вирц разогнал контратаку, опередив многих соперников, пас на Никласа Фюллькруга, который убрал защитника и метров с 14 попал в ближний угол. В ответ Салих Эзкан из-за штрафной пульнул в правую штангу. Киммих с линии вратарской головой наносил удар - парировано. В середине тайма Киммих сыграл рукой - пенальти. Юсуф Сари пробил не без шансов для голкипера, но все же гол, 2:3. Юлиан Брандт ответил выходом один на один, и вратарь парировал удар. В концовке Серж Гнабри чудом не дотянулся до мяча после прострела на пустые ворота.

2:3 в итоге, сборная Германии проиграла очередной спарринг.