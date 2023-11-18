Тренер сборной Кубы: «Выставим лучший состав против России»

Наставник сборной Кубы Юниелис Кастильо поделился мнением о товарищеской встрече против команды России. Спарринг состоится на стадионе в Волгограде.

«Мы прибыли без некоторых ключевых игроков, у них травмы. Но у нас большие надежды на этот матч. Мы постараемся выставить лучший состав», - передает слова главного тренера «Чемпионат».

Товарищеский поединок России против Кубы пройдет в понедельник, 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. В последнем контрольном матче подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Кении (2:2).

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