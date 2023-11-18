На матч Россия - Куба продано 35 тысяч билетов

Пресс-служба коммуникаций Российского футбольного союза сообщила о количестве билетов, проданных на товарищеский поединок против сборной Кубы в Волгограде.

«Реализовано 35 тысяч билетов, при вместимости чуть больше 40 тысяч зрителей», - передает слова источника «Спорт-Экспресс».

Контрольный поединок сборных России и Кубы состоится на стадионе в Волгограде в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В минувшем месяце команда Валерия Карпина сыграла две товарищеские встречи. Россияне победили Камерун и разошлись миром с Кенией (2:2).