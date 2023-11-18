Мостовой: «Если будет нечего делать, посмотрю матч Россия - Куба»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о товарищеском матче сборной России против Кубы.

«Не знаю, буду ли смотреть игру. Если будет нечего делать, то гляну. А так даже пока желания нет. Сборная Кубы? Кто там играет вообще, понятия не имею, что это за сборная», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Товарищеский матч Россия – Куба состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября. Начало поединка – в 19:30 по московскому времени. В октябре российская команда одержала победу над Камеруном со счетом 1:0 и сыграла вничью с Кенией (2:2).