Колосков: «Сборная России может обыграть Кубу любым составом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке между сборными России и Кубы.

«Не особо важно, кто будет играть. Сборная России может обыграть их любым составом, если говорить о тех игроках, которые вызваны. Уровень команд несопоставим», - рассказал Колосков в беседе с корреспондентом «РБ Спорта».

Товарищеская встреча России против Кубы состоится на стадионе в Волгограде в понедельник, 20 ноября. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. В последнем матче подопечные Карпина сыграли вничью с кенийцами (2:2).