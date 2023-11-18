Чалов: «В сборной России равнодушных нет»

Форвард сборной России Фёдор Чалов пообщался с представителями СМИ перед товарищеской встречей против национальной команды Кубы. Во время беседы стороны вспомнили недавний спарринг с Кенией.

«По игре с Кенией ничего не могу сказать. Было много факторов. Равнодушных нет, все хотят играть и показывать свои лучшие качества», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

Напомним, что товарищеская встреча России против Кении состоялась в октябре и завершилась вничью со счетом 2:2. Матч против Кубы запланирован на 20 ноября. Поединок пройдет на стадионе в Волгограде и начнется в 19:30 мск.