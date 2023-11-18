Чалов раскрыл, что говорит игрокам Карпин перед матчем с Кубой

Центрфорвард московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов поведал о том, что говорит футболистам наставник команды Валерий Карпин в преддверии спарринга против Кубы.

«Что Карпин говорит перед такими матчами, как с Кубой? Ничего сверхъестественного, хотим отталкиваться от своей игры и нарабатывать те моменты, которые тренируем», - цитирует нападающего «Чемпионат».

Товарищеский матч России против Кубы пройдет на стадионе в Волгограде в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В последнем поединке сборная России сыграла вничью с Кенией (2:2).