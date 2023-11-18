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Нигматуллин хочет сыграть против Кубы

18 Ноября 2023 • 12:05 Комментировать

Вратарь сборной России Артур Нигматуллин заявил о намерении принять участие в предстоящей товарищеской встрече против Кубы. Спарринг национальных команд состоится на стадионе в Волгограде.

«Решение по вратарю примет тренерский штаб. Ты всегда хочешь сыграть, у меня есть это желание», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».

Товарищеская игра пройдет в понедельник, 20 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что в октябре сборная России провела два спарринга. Команда минимально обыграла Камерун со счетом 1:0 и расписала результативную ничью с Кенией (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артур Нигматуллин сборная Кубы ещё теги
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