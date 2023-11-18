Артур Нигматуллин: «Сборная России заряжена на победу в матче с Кубой»

Вратарь сборной России Артур Нигматуллин пообщался с журналистами по поводу предстоящего поединка против национальной команды Кубы.

«Будет ли позор, если не обыграем Кубу? Давайте без негатива. Все стараются играть на победу и команда заряжена на победу в этом матче. У всех серьёзный настрой», - приводит слова голкипера «Чемпионат».

Товарищеская встреча сборных России и Кубы состоится на стадионе в Волгограде в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В октябре команда Валерия Карпина победила Камерун (1:0) и расписала мировую с Кенией (2:2).