Чалов: «Постараемся играть против Кубы в красивый футбол»

Форвард сборной России Фёдор Чалов высказался о предстоящей товарищеской встрече против Кубы, которая состоится на стадионе в Волгограде.

«Все готовы и морально, и физически. Хочется, чтобы на игру пришло как можно больше людей. В играх за сборную хочется всегда показать себя с лучшей стороны. Постараемся играть в красивый футбол», - рассказал нападающий в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Товарищеский матч сборных России и Кубы состоится в Волгограде 20 ноября. Начало противостояния запланировано в 19:30 по московскому времени. В предыдущем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Кенией (2:2).