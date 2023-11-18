Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Германия - Турция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

18 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Германия
...
Турция
1 1.43 X 5.10 2 7.00
Через 0 ч. 4 мин.

Сборные Германии и Турции проводят товарищеский матч.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Германия0:0Турция
Трапп КевинТа ДжонатанРюдигер АнтониоХенрихс БенджаминКиммих ЙозуаБрандт ЮлианГюндоган ИлкайХаверц КайВирц ФлорианСане ЛеройФюллькруг Никлас
Запасные: Раум ДавидАндрих РобертХуммельс МатсМюллер ТомасГросс ПаскальГнабри СержПрёмель ГришаХофманн ЙонасДукш МарвинГорецка ЛеонБауманн ОливерБласвих ЯнисЗюле Никлас
Байиндыр АлтайЧелик ЗекиКабак ОзанБардакчи АбдулкеримКадыоглу ФердиАкбаба ЭмреЮксек ИсмаилАйхан КанЯзыджи ЮсуфКавечи ИрфанЙылдыз Кенан
Запасные: Гюнок МертСари ЮсуфАкайдин СаметЙылмаз БарышОздемир БератКутлу БерканЭмюр АбдулкадирЙылмаз РыдванАктюркоглу МухаммедЧакыр УгурджанЭзкан СалихЭлмалы Эврен ЭренЙылдырым БертугСёюнджю ЧагларОзкаджар Дженк
18 ноября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Турции

Новости по матчу

Сегодня, 18 Ноября
02:44
Германия - Турция: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:51
Нагельсманн: «Сборная Германии – это не Нагельсманн, я считаю себя лишь частью команды»
00:45
Сане: «Я не из тех, кто много болтает»
17 Ноября
21:41
Германия — Турция: прогноз и ставка на товарищеский матч — 18 ноября 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГЕРМАНИЯ ТУРЦИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
22:15 · Чемпионат мира 2026
Германия - Турция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:12 · Россия. Премьер-лига
​«Футбол понарошку» - Силкин о матче с Кубой
19:10 · Италия. Серия А
​Маккенни покинул лагерь сборной США из-за проблемы с коленом
18:43 · Чемпионат мира 2026
​Тренер Кубы высказался о приезде в Россию
17:42 · Чемпионат мира 2026
​Евсеев: «Сборная России должна существовать»
16:40 · Чемпионат мира 2026
Кечинов: Полный стадион должен мотивировать сборную России играть на 100 процентов
16:22 · Чемпионат мира 2026
​Тренер Кубы оценил уровень сборной России
16:16 · Чемпионат мира 2026
​Глушаков высказался о матче Россия – Куба
16:10 · Чемпионат мира 2026
​Билялетдинов ждёт разгрома Кубы от сборной России
15:10 · Чемпионат мира 2026
​РФС ожидает полный стадион на матче Россия – Куба
14:42 · Чемпионат мира 2026
Петржела: «Если вы не сможете обыграть Кубу, то России нечего делать в футболе»
14:29 · Чемпионат мира 2026
В сборной Кубы сообщили, что не привыкли к российским холодам
14:21 · Чемпионат мира 2026
​Кривцов ждёт дебюта за сборную России
14:08 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной Кубы: «Выставим лучший состав против России»
13:52 · Чемпионат мира 2026
Силкин рассказал, при каком условии сборная России обыграет Кубу
Все новости
Рекомендуем