Германия - Турция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Германии и Турции проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Германия - Турция
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Протокол игры
Трапп Кевин•Та Джонатан•Рюдигер Антонио•Хенрихс Бенджамин•Киммих Йозуа•Брандт Юлиан•Гюндоган Илкай•Хаверц Кай•Вирц Флориан•Сане Лерой•Фюллькруг Никлас
Байиндыр Алтай•Челик Зеки•Кабак Озан•Бардакчи Абдулкерим•Кадыоглу Ферди•Акбаба Эмре•Юксек Исмаил•Айхан Кан•Языджи Юсуф•Кавечи Ирфан•Йылдыз Кенан
18 ноября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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