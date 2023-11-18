Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Какое место в мировом футболе занимает Куба, с которой будет играть Россия

18 Ноября 2023 • 10:09 Комментировать

В понедельник сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило оценить уровень нашего соперника, чтобы понять, чего ждать от матча.

Пренебрежительное отношение ветеранов

Накануне товарищеского матча ветераны отечественного футбола и различные эксперты довольно пренебрежительно высказываются о команде Кубы.

«Просто я никогда не слышал, что Куба играет. На Кубе вообще есть футбол?» – вопрошает Андрей Созин.

«Ну где футбол – и где Куба?!» – вторит ему Юрий Заварзин.

«Если мы не обыграем Кубу, тонадо нашу сборную разогнать и больше никогда не собирать», – радикально считает Роман Павлюченко.

В общем, в России Кубу за достойного соперника не считают. Насколько такой подход справедлив? Как команда с Острова свободы выглядит в последнее время?

Рейтинг ФИФА

В рейтинге ФИФА сборная Кубы занимает 169-е место. Едва ли сама по себе позиция может о чём-то говорить. С другой стороны, показательно, что в рейтинге ФИФА всего четыре сборные из УЕФА идут ниже представителя Центральной Америки: Мальта, Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино. То есть сильнее кубинцев считаются, например, Андорра (159-е место), Молдова (157-е место), Фарерские острова (135-е место).

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил кубинцев по уровню с кенийцами. Однако с точки зрения рейтинга ФИФА это аванс нашему ближайшему сопернику. Кения идёт 110-й, на порядок выше. И всё же рейтинг ФИФА – вещь субъективная, и лучше оценить соперника Кубу с точки зрения последних результатов.

Последние результаты

Сборная Кубы была далека от попадания на чемпионат мира-2022, не сумев преодолеть даже первый раунд. На этом этапе в отбор ещё не вступают главные команды континента вроде Мексики и США. В первом раунде Куба попала в группу с Британскими Виргинским островами, Сент-Винсент и Гренадин, Гватемалой и Кюрасао. На этом этапе команды всего по разу играют друг с другом. В итоге представители Острова свободы стали третьими, отстав на четыре балла от Кюрасао и Гватемалы.

Сборная Кубы не может похвастаться стабильным участием даже на Золотом Кубке КОНКАКАФ. В 2015-м, 2019-м и 2023-м команда пробивалась на турниры, а в 2017 году и 2021-м не смогла. За последние три участия в турнирах кубинцы одержали всего одну победу – в 2015 году была обыграна Гватемала. Этот результат позволил кубинцам пробиться в четвертьфинал турнира, где последовало поражение от США со счётом 0:6 (к перерыву на табло уже был результат 0:4). На последнем Золотом Кубке КОНКАКАФ кубинцы заняли последнее место в группе, не набрав ни одного очка, умудрившись проиграть даже сборной Гваделупы.

Реклама


В КОНКАКАФ также проходит с недавних пор Лига наций. В первом розыгрыше в 2019/20 кубинцы не просто вылетели из дивизиона А, не набрав ни одного очка, но в четырёх матчах получили разницу 0:18. Правда, соперниками были канадцы и американцы. По итогам турнира-2022/23 кубинцы вернулись в дивизион А, уверенно выиграв свою группу, где были Гваделупа, Антигуа и Барбуда, а также Барбадос. В шести матчах представители Острова свободы одержали пять побед.

Куба – действительно слабый соперник

В общем, судя по результатам, наши ветераны и эксперты не зря считают кубинцев откровенно слабыми соперниками. По уровню игры это футбольный карлик, которого россияне даже в текущем состоянии должны легко обыграть. Кубинцы даже на уровне КОНКАКАФ являются слабой командой. Пожалуй, сравнение с Андоррой и Мальтой по аналогии с Европой выглядит верным, а уж таких соперников Россия обязана обыгрывать.

Как завершился единственный в истории матч между отечественной сборной и командой Кубы

Роман Андреев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Кубы ЧМ-2026 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
10:08 · Чемпионат мира 2026
Круговой: «Хочу играть за сборную России, любой соперник мне интересен»
10:05 · Чемпионат мира 2026
Сборная Кубы прилетела в Волгоград на матч с Россией
10:03 · Чемпионат мира 2026
Круговой предположил, почему Карпин не вызывает его в сборную России
08:52 · Чемпионат мира 2026
Шавло: «Сборная России должна выходить и играть на полную катушку»
08:25 · Англия. Премьер-лига
Онана травмировался в матче сборной Камеруна
04:58 · Чемпионат мира 2026
​Манчини одержал первую победу у руля саудовской сборной
03:09 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин: «Хочу увидеть от сборной современный футбол»
02:54 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев: «Сборная должна жить»
02:25 · Чемпионат мира 2026
​Гаджиев: «Сборная Кубы может навязать борьбу нашей команде»
02:07 · Чемпионат мира 2026
​Хын Мин снял себя куртку и одел дрожавшего от холода мальчика перед матчем с Сингапуром
17 Ноября
23:14 · Чемпионат мира 2026
Эндрик – четвёртый самый молодой дебютант в истории сборной Бразилии
23:04 · Чемпионат мира 2026
В сборной Бразилии высказались о травме Винисиуса
21:33 · Испания. Ла Лига
​Винисиус возвращается в «Реал» - он не сыграет с Аргентиной
20:57 · Чемпионат мира 2026
Дьяков: Хотелось бы не Кубу, но матчи сборной России нужны
20:06 · Чемпионат мира 2026
Смородская ожидает вялой и скучной игры от сборных России и Кубы
Все новости
Рекомендуем