Сборная Кубы прилетела в Волгоград на матч с Россией

Национальная команда Кубы прибыла в Волгоград для проведения товарищеской встречи против сборной России. Об этом сообщается в социальных сетях российской команды.

«Сборная Кубы прилетела в Волгоград. Мы отправимся туда сегодня после обеда!» - говорится в публикации.

Напомним, что товарищеская встреча между сборными России и Кубы состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Осенью подопечные Валерия Карпина сыграли два товарищеских поединка. Сборная России отпраздновала победу над Камеруном со счетом 1:0 и расписала ничью с кенийцами (2:2).