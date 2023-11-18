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Шавло: «Сборная России должна выходить и играть на полную катушку»

18 Ноября 2023 • 08:52 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о следующем товарищеском матче сборной России. Противостоять команде Валерия Карпина будет национальная команда Кубы.

«Российские футболисты должны выходить и играть на полную катушку. А не думать про то, зачем матч и какой соперник. С таким настроением, спустя рукава, лучше вообще не выходить на поле», - приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Товарищеская встреча России против Кубы состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября. Стартовый свисток прозвучи в 19:30 по московскому времени. В предыдущем спарринге россияне расписали мировую с Кенией (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Шавло
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