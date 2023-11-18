​Манчини одержал первую победу у руля саудовской сборной

Наконец-то одержал первую победу в качестве наставника сборной Саудовской Аравии итальянский специалист Роберто Манчини. Его команда обыграла со счетом 4:0 сборную Пакистана.

Это случилось в пятом матче, который провел Манчини у руля своей новой команды. До этого он проиграл Коста-Рике, Южной Корее и Мали, а также сыграл вничью со сборной Нигерии.

Впрочем, все это были товарищеские матчи, а матч с Пакистаном - официальный, в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года. Кроме них, в группе состоят также сборные Иордании и Таджикистана.

Напомним, что Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии в конце августа.