​Гаджиев: «Сборная Кубы может навязать борьбу нашей команде»

Близится очередной товарищеской матч сборной России по футболу, она сыграет с командой Кубы, это случится двадцатого ноября в Волгограде. Известный российский специалист Гаджи Гаджиев считает, что сборная Кубы, несмотря на свой скромный статус на международной арене, может навязать борьбу нашей команде. По его словам, он не уверен в мотивации российских игроков, и, в то же время, кубинцы будут гореть желанием показать себя:

- Что такое игра, сегодня понимают везде. Везде и все. Другое дело, что у кого-то хватает исполнителей, у другого эти исполнители менее высокого класса, и их еще недостаточно много, - цитирует слова Гаджиева Газета.Ru.

Это будет последний матч российской сборной в 2023 году.