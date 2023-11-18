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​Хын Мин снял себя куртку и одел дрожавшего от холода мальчика перед матчем с Сингапуром

18 Ноября 2023 • 02:07 Комментировать

Сборная Южной Кореи разгромила сборную Сингапура в очередном туре азиатского отборочного турнира к финальной части чемпионата мира 2026 года. Команда Сон Хын Мина забила пять безответных мячей, и сам он также сумел отличиться. Но и без гола нападающий «Тоттенхэма» отличился в благородном смысле еще до начала игры.

Во время исполнения национального гимна Сон заметил, что стоящий перед ним мальчик дрожит от холода. Хын Мин снял с себя спортивную куртку и накинул ее на плечи мальчика. Корейцы такую заботу оценили.

Кроме сборной Сингапура, в группе с Южной Кореей выступают команды Китая и Таиланда.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Южной Кореи Сон Хын Мин
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