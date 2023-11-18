Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в «Соколе», «Анжи», «Тереке» (ныне «Ахмат»), в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о предстоящем товарищеском матче Россия – Куба.

- Кто сказал, что у Кубы слабая сборная? Великие эксперты. Зато расхваливают ФИФА и УЕФА. А я сказал, что юношескую сборную не допустят всё равно, когда какие-то разговоры пошли. И её не допустили.

Ну почему сегодня нашей сборной не играть с Кубой? Надо играть с теми, кто соглашается. Есть хорошая обойма молодых людей – пусть играют. С азиатским сборными, с африканскими, с южноамериканскими. Почему нет?

Матч Россия – Куба состоится в Волгограде в понедельник, 20 ноября, в 19:30 по московскому времени.