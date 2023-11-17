Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Эндрик – четвёртый самый молодой дебютант в истории сборной Бразилии

17 Ноября 2023 • 23:14 Комментировать
Колумбия
2:1
Бразилия

Нападающий «Палмейраса» Эндрик дебютировал за сборную Бразилии.

17-летний футболист вышел на замену на 82-й минуте матча отбора на ЧМ-2026 против Колумбии, который завершился поражением «пентакампеонов» (1:2). Будущий новичок «Реала» стал четвёртым в списке самых молодых дебютантов сборной Бразилии после Пеле (16 лет и 257 дней, 1957), Эду (16 лет и 303 дня, 1966) и Коутиньо (16 лет и 364 дня, 1960).

На момент дебюта Эндрику было 17 лет и 182 дня. Напомним, что в июле 2024 года восходящая звезда перейдёт в мадридский «Реал», который оформил трансфер ещё в конце 2022 года.

В активе Эндрика 15 забитых голов в 56 матчах за первую команду «Палмейраса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Сборная Бразилии Эндрик ещё теги

Новости по матчу

17 Ноября
04:59
Кофемолка в действии: Колумбия с дублем Диаса повергла в шок Бразилию
03:42
Винисиус получил травму в матче за сборную Бразилии
03:25
Мартинелли забил самый быстрый гол сборной Бразилии в отборе на ЧМ с 2016 года
15 Ноября
23:49
Колумбия — Бразилия: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата мира 2026 года — 17 ноября 2023
14 Ноября
17:01
Кассьерра находится в расположении «Зенита» - колумбиец пока не улетел в сборную
08 Ноября
12:52
Анчелотти — об Эндрике: Я не удивлён, что его вызвали в сборную Бразилии
31 Октября
21:12
Ромарио жёстко высказался о возможном назначении Анчелотти в сборную Бразилии 1
23 Октября
21:23
Вендел: «Моя цель — носить футболку сборной Бразилии»
19 Октября
18:15
Винисиус поддержал травмированного Неймара
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
17 Ноября
23:14 · Чемпионат мира 2026
Эндрик – четвёртый самый молодой дебютант в истории сборной Бразилии
23:04 · Чемпионат мира 2026
В сборной Бразилии высказались о травме Винисиуса
21:33 · Испания. Ла Лига
​Винисиус возвращается в «Реал» - он не сыграет с Аргентиной
20:57 · Чемпионат мира 2026
Дьяков: Хотелось бы не Кубу, но матчи сборной России нужны
20:06 · Чемпионат мира 2026
Смородская ожидает вялой и скучной игры от сборных России и Кубы
19:47 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов рассказал, как «сливал» ложную информацию, чтобы запутать сборную Испании
17:48 · Чемпионат мира 2026
​Уругвай впервые за 63 года обыграл Бразилию и Аргентину в рамках одного года
16:12 · Чемпионат мира 2026
Бышовец считает, что для сборной России результат матча с Кубой — не главное
14:26 · Чемпионат мира 2026
​Месси призвал уважать сборную Бразилии
14:21 · Чемпионат мира 2026
​Месси после поражения похвалил тренера соперника
14:03 · Чемпионат мира 2026
Винисиус — о травме: Думаю, что не смогу сыграть против Аргентины
13:38 · Чемпионат мира 2026
Угарте - де Паулю: «Ты подсос Месси» 3
12:45 · Чемпионат мира 2026
Артур Нигматуллин высказался о попадании в сборную России
12:09 · Чемпионат мира 2026
Луис Диас посвятил победу над сборной Бразилии своему отцу
11:55 · Чемпионат мира 2026
Уткин: «Теперь чемпион мира по футболу - Уругвай»
Все новости
Рекомендуем