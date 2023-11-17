Эндрик – четвёртый самый молодой дебютант в истории сборной Бразилии

Нападающий «Палмейраса» Эндрик дебютировал за сборную Бразилии.

17-летний футболист вышел на замену на 82-й минуте матча отбора на ЧМ-2026 против Колумбии, который завершился поражением «пентакампеонов» (1:2). Будущий новичок «Реала» стал четвёртым в списке самых молодых дебютантов сборной Бразилии после Пеле (16 лет и 257 дней, 1957), Эду (16 лет и 303 дня, 1966) и Коутиньо (16 лет и 364 дня, 1960).

На момент дебюта Эндрику было 17 лет и 182 дня. Напомним, что в июле 2024 года восходящая звезда перейдёт в мадридский «Реал», который оформил трансфер ещё в конце 2022 года.

В активе Эндрика 15 забитых голов в 56 матчах за первую команду «Палмейраса».