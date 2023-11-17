В сборной Бразилии высказались о травме Винисиуса

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор не сыграет в ближайшем матче против Аргентины из-за травмы.

Игрок мадридского «Реала» получил повреждение в недавнем матче против сборной Колумбии. Травма 23-летнего футболиста оказалась довольно серьёзной, и теперь его отъезд официально подтвердили в сборной Бразилии.

«Винисиус Жуниор был отозван из расположения сборной Бразилии в связи с травмой. В пятницу были проведены обследования, которые выявили у игрока повреждение мышцы левого бедра», – сообщается в заявлении пресс-службы «пентакампеонов».

Встреча сборных Бразилии и Аргентины состоится 22 ноября.