​Уругвай впервые за 63 года обыграл Бразилию и Аргентину в рамках одного года

Сборная Уругвая в ночь с четверга на пятницу в отборе на чемпионат мира - 2026 смогла нанести поражение Аргентине, причём на выезде. На поле соперника уругвайцы забили аргентинцам два безответных мяча – 2:0.

Как сообщает Squawka, сборная Уругвая смогла в рамках одного календарного года обыграть Бразилию и Аргентину впервые с 1960 года.

Напомним, что сборную Бразилии команда Уругвая обыграла в октябре на своём поле – и тоже со счётом 2:0.

После пяти сыгранных туров сборная Уругвая занимает второе место в отборе на чемпионате мира. От Аргентины уругвайцы отстают на два очка.