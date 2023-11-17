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Чемпионат мира 2026

​Уругвай впервые за 63 года обыграл Бразилию и Аргентину в рамках одного года

17 Ноября 2023 • 17:48 Комментировать

Сборная Уругвая в ночь с четверга на пятницу в отборе на чемпионат мира - 2026 смогла нанести поражение Аргентине, причём на выезде. На поле соперника уругвайцы забили аргентинцам два безответных мяча – 2:0.

Как сообщает Squawka, сборная Уругвая смогла в рамках одного календарного года обыграть Бразилию и Аргентину впервые с 1960 года.

Напомним, что сборную Бразилии команда Уругвая обыграла в октябре на своём поле – и тоже со счётом 2:0.

После пяти сыгранных туров сборная Уругвая занимает второе место в отборе на чемпионате мира. От Аргентины уругвайцы отстают на два очка.

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