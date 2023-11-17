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​Месси призвал уважать сборную Бразилии

17 Ноября 2023 • 14:26 Комментировать
Бразилия
...
Аргентина
22.11 03:30

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сказал несколько слов о предстоящем матче против Бразилии в отборе на чемпионат мира – 2026.

«Матчи с Бразилией – это классика. Это матчи с большой историей, особенно из-за истории последних лет. Мы должны уважать то, кем они являются, потому что они – сборная Бразилии», - цитирует Месси Ole.

Матч между сборными Бразилии и Аргентины пройдёт в ночь с 21 на 22 ноября на стадионе «Маракана».

Стоит сказать, что в 2021 году сборная Аргентины обыграла Бразилию на «Маракана» в финале Кубка Америки. Тогда автором единственного гола стал Анхель ди Мария.

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