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​Месси после поражения похвалил тренера соперника

17 Ноября 2023 • 14:21 Комментировать
Аргентина
0:2
Уругвай

В ночь на пятницу сборная Аргентины проиграла Уругваю (0:2) в рамках отбора на чемпионат мира – 2026. После игры звёздный форвард «альбиселесте» Лионель Месси отметил работу тренера уругвайской команды Марсело Бьелсы.

«Была видна рука Бьелсы. Во всех командах, с которыми он работал – с клубами и сборной Аргентины – видна его рука. Они очень хороши. Нам пришлось проиграть, это испытание для нас. Я давно говорил, что такое может случиться», - слова Месси приводит Ole.

Сборная Аргентины остаётся лидером в южноамериканской части отбора на чемпионат мира – 2026. После пяти туров команда Лионеля Скалони имеет в своём активе 12 зачётных баллов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Уругвая Марсело Бьелса ещё теги

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