Винисиус — о травме: Думаю, что не смогу сыграть против Аргентины

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о своей травме, которую он получил в матче квалификации чемпионата мира 2026 года против сборной Колумбии (1:2) и был заменён на 27-й минуте.

Форвард мадридского «Реала» отметил, что, скорее всего, это та же травма, что и в прошлый раз.

«Думаю, будет сложно играть против сборной Аргентины. Учитывая, что говорят врачи, я думаю, что это маловероятно. Но мы сделаем все возможное», - приводит слова Винисиуса The Athletic.

Напомним, что игра между сборными Бразилии и Аргентины состоится 22 ноября. Начало - в 3:30 по московскому времени.