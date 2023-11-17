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Угарте - де Паулю: «Ты подсос Месси»

17 Ноября 2023 • 13:38 Комментировать (3)

В матче отбора ЧМ-2026 Аргентина - Уругвай состоялась конфликтная ситуация между полузащитниками Мануэлем Угарте и Родриго де Паулем.

Как информирует Tyc Sports, уругвайский игрок показал неприличный жест в сторону аргентинца и оскорбил его. Во время словесной перепалки Угарте назвал де Пауля «подсосом Месси».

Напомним, что по ходу этой встречи у Лионеля Месси также произошел конфликт с соперником. Аргентинский нападающий схватил за горло Матиаса Оливеру.

Матч прошел в Буэнос-Айресе и завершился поражением сборной Аргентины со счетом 0:2.

Месси схватил соперника за горло во время матча сборной Аргентины

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Уругвая Родриго де Пауль Мануэль Угарте ещё теги
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Комментарии (3)
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9Orlov 9
17 Ноября 2023 в 13:43
Теперь гном фаворит на девятый ЗМ!
A-LeXX
17 Ноября 2023 в 13:55
А ты, по-прежнему, безмозглый глист
9Orlov 9
17 Ноября 2023 в 15:02
Сказал глист A-LEXX себе тайком после стакана самогона. И стакан не помогает...💩
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