Угарте - де Паулю: «Ты подсос Месси»

В матче отбора ЧМ-2026 Аргентина - Уругвай состоялась конфликтная ситуация между полузащитниками Мануэлем Угарте и Родриго де Паулем.

Как информирует Tyc Sports, уругвайский игрок показал неприличный жест в сторону аргентинца и оскорбил его. Во время словесной перепалки Угарте назвал де Пауля «подсосом Месси».

Напомним, что по ходу этой встречи у Лионеля Месси также произошел конфликт с соперником. Аргентинский нападающий схватил за горло Матиаса Оливеру.

Матч прошел в Буэнос-Айресе и завершился поражением сборной Аргентины со счетом 0:2.

Месси схватил соперника за горло во время матча сборной Аргентины