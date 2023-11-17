Артур Нигматуллин высказался о попадании в сборную России

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин высказался о своем дебютном вызове в сборную России на ноябрьский тренировочный сбор.

«Попадание в сборную - большая цель для любого футболиста, который начинает заниматься этим видом спорта. Национальная команда – определяющий шаг», - приводит слова голкипера «Матч ТВ».

Напомним, что на 20 ноября у сборной России запланирована товарищеская встреча против национальной команды Кубы. Поединок состоится на стадионе в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Кенией (2:2).