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Луис Диас посвятил победу над сборной Бразилии своему отцу

17 Ноября 2023 • 12:09 Комментировать

Нападающий сборной Колумбии Луис Диас посвятил победу над сборной Бразилии (2:1) в матче квалификации чемпионата мира 2026 года своему отцу, который был похищен в конце октября, но по итогу был отпущен 9 ноября.

«Да, я всё время думал о своем отце на поле… У него всегда был правильный настрой на трудные моменты. Эти голы, эта победа — для него», - приводит слова Луиса Диаса журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что 26-летний футболист «Ливерпуля» отметился двумя забитыми мячами.

В текущем сезоне Луис Диас принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Колумбии Луис Диас ещё теги
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