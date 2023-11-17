Уткин: «Теперь чемпион мира по футболу - Уругвай»

Популярный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал домашнее поражение сборной Аргентины от национальной команды Уругвая в поединке отборочного цикла чемпионата мира – 2026.

«Теперь чемпион мира по футболу - Уругвай! Как в боксе: положил чемпиона - теперь ты сам чемпион», - оставил сообщение Василий в своих социальных сетях.

Напомним, что встреча прошла на стадионе в Буэнос-Айресе и завершилась поражением действующих чемпионов мира со счетом 0:2. Голами в составе сборной Уругвая отметились Дарвин Нуньес и Рональд Араухо. Это первое поражение Аргентины в квалификационном турнире ЧМ-2026.