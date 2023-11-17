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Уткин: «Теперь чемпион мира по футболу - Уругвай»

17 Ноября 2023 • 11:55 Комментировать

Популярный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал домашнее поражение сборной Аргентины от национальной команды Уругвая в поединке отборочного цикла чемпионата мира – 2026.

«Теперь чемпион мира по футболу - Уругвай! Как в боксе: положил чемпиона - теперь ты сам чемпион», - оставил сообщение Василий в своих социальных сетях.

Напомним, что встреча прошла на стадионе в Буэнос-Айресе и завершилась поражением действующих чемпионов мира со счетом 0:2. Голами в составе сборной Уругвая отметились Дарвин Нуньес и Рональд Араухо. Это первое поражение Аргентины в квалификационном турнире ЧМ-2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная Аргентины Сборная Уругвая ещё теги
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