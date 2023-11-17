«Пусть научится уважать старших»: Месси высказался об уругвайце, которого схватил за горло

Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал эпизод, когда он схватил за горло уругвайского футболиста Матиаса Оливеру во время поединка отборочного цикла чемпионата мира – 2026.

«Я предпочитаю не говорить о том, что думаю. Этим молодым парням стоит научиться уважать старших», - передает слова 36-летнего нападающего Tyc Sports.

Напомним, что встреча квалификации ЧМ-2026 состоялась на стадионе в Буэнос-Айресе. Игра завершилась поражением сборной Аргентины со счетом 0:2.

После пяти туров «альбиселесте», несмотря на неудачу, продолжают занимать первое место в таблице.

Месси схватил соперника за горло во время матча сборной Аргентины