Месси схватил соперника за горло во время матча сборной Аргентины

Минувшей ночью состоялся поединок отборочного цикла чемпионата мира – 2026 между сборными Аргентины и Уругвая. «Альбиселесте» потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.

Во время встречи произошла конфликтная ситуация с участием звездного нападающего Лионеля Месси. В ходе стычки с защитником Матиасом Оливером обладатель «Золотого мяча» схватил соперника за горло.

Стоит отметить, что это первая потеря очков подопечными Лионеля Скалони в текущем квалификационном турнире. После пяти туров Аргентина с 12 баллами лидирует в турнирной таблице.

Месси высказался о поражении сборной Аргентины