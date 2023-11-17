Игрок сборной Аргентины де Пауль высказался о поражении от Уругвая

Полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго де Пауль высказался о поражении национальной команды от Уругвая (0:2) в матче отбора к чемпионату мира 2026 года.

«К сожалению, мы не смогли развить всё то, что делали. Уругвай действовал очень хорошо. Мы должны подняться и провести отличную игру в Бразилии», — цитирует де Пауля пресс-служба сборной.

Напомним, после пяти туров отборочного этапа Аргентина продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая второй Уругвай на два очка. Свой следующий матч действующие чемпионы мира проведут 22 ноября против команды Бразилии. Начало — в 03:30 по московскому времени.