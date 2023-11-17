Сборная Аргентины пятый раз проиграла в домашнем матче квалификации ЧМ

В поединке отборочного раунда чемпионата мира – 2026 сборная Аргентины на домашнем стадионе принимала национальную команду Уругвая. Подопечные Лионеля Скалони потерпели поражение со счетом 0:2.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Роберто Рохас, «альбиселесте» лишь в пятый раз потерпели поражение на своем стадионе в рамках отборочного цикла чемпионата мира.

Ранее сборная Аргентины проигрывала у себя дома Колумбии (1993 год), Бразилии (2009 год), Эквадору (2015 год) и Парагваю (2016 год).

В нынешнем отборочном раунде «альбиселесте» набрали 12 очков после пяти туров и занимают первое место в таблице.