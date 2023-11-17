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Чемпионат мира 2026

Аргентина и Бразилия второй раз в истории проиграли в отборе ЧМ в один день

17 Ноября 2023 • 09:28 Комментировать

В рамках квалификационного турнира чемпионата мира – 2026 состоялись поединки сборных Аргентины и Бразилии.

Обе команды потерпели поражения в своих играх. Действующие чемпионы мира проиграли уругвайцам со счетом 0:2, а бразильцы оказались слабее национальной команды Колумбии (1:2).

Интересно, что Аргентина и Бразилия всего во второй раз в истории проиграли в квалификации мундиаля в один день.

После пяти сыгранных туров отборочного цикла «альбиселесте» с 12 набранными баллами лидируют в турнирной таблице. Что касается Бразилии, то «селесао» с семью очками находятся лишь на шестой позиции.

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