«Это тебе не МЛС» – реакция пользователей Интернета на игру Месси за сборную Аргентины

Пользователи социальных сетей оставили много комментариев по игре Месси за национальную команду в прошедшем матче против сборной Уругвая. Лионель Месси появился в стартовом составе сборной Аргентины в матче против сборной Уругвая, отыграл до финального свистка, но результативными действиями не отметился.

- Хорошая игра, просто не повезло, - поддерживает Месси болельщик;

- Давай, Месси, соберись! Мы всегда рядом с тобой! – написал один из фанатов;

- Это тебе не МЛС, - прокомментировал пользователь сети;

- Можно было дать ему «Золотой мяч» после этого матча? – задаётся вопросом любитель футбола;

- Он всё равно хорош был на поле! – подметил поклонник футболиста.

Сборная Аргентины в этом матче уступила со счётом 0:2. Следующий матч сборной Аргентины намечен на 22 ноября 2023 года, противником будет сборная Бразилии.