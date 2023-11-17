Главный тренер сборной Чили подал в отставку

Наставник сборной Чили Эдуардо Бериссо подал в отставку с поста главного тренера национальной команды. 54-летний аргентинский специалист сообщил о своем решении после поединка отборочного цикла чемпионата мира – 2026 против Парагвая. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

Напомним, что Бериссо занимал пост рулевого сборной Чили с мая 2022 года. Под руководством этого специалиста национальная команда сыграла 16 поединков, в которых одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

После пяти матчей Чили занимает восьмое место в турнирной таблице.