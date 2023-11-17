Месси высказался о поражении сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о поединке против национальной команды Уругвая в квалификации чемпионата мира – 2026. «Альбиселесте» потерпели поражение со счетом 0:2

«Мы понимали, что нам будет противостоять сильный соперник. Было трудно играть против них. Уругвай показал агрессивный футбол, у них в команде физически сильные и быстрые футболисты. Нашей сборной было не очень комфортно. Сейчас нам нужно забыть эту неудачу и успешно сыграть против Бразилии», - цитирует 36-летнего форварда пресс-служба сборной.

Аргентина по-прежнему лидирует в таблице, а Уругвай поднялся на второе место.