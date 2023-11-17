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​Сборная Эритреи отказалась от участия в чемпионате мира, дабы игроки не убегали из команды

17 Ноября 2023 • 05:00 Комментировать

Сборная Эритреи не примет участия в дальнейших квалификационных матчах чемпионата мира 2026 года (успев уже при этом сыграть две встречи), заведомо отказываясь от возможности пробиться в финальную часть турнира, чего с Эритреей никогда не случалось (да и особо не могло случиться, учитывая, что страна существует с 1993 года и еще несколько лет после отделения от Эфиопии сражалась за свою независимость).

Причина достаточно тривиальна и печальна - руководство местной федерации футбола боится, что игроки будут пользоваться поездками в другие страны и убегать. В 2012 году такое случилось практически со всей сборной в Уганде.

Через три года ситуация повторилась в далеко не процветающей Ботсване, со сборной которой Эритрея сыграла отборочный матч к российскому чемпионату мира.


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Евро-Футбол.Ру,
сборная эритреи
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