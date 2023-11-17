Дерзкий Уругвай зачехляет Месси: Команда Бьелсы наказала Аргентину вслед за Бразилией

В пятом туре южноамериканского отбора на ЧМ-2026 сборная Аргентины играла в Буэнос-Айресе против национальной команды Уругвая.

Аргентинцы были единственной сборной, не терявшей очков в первых четырёх турах отборочного этапа в зоне КОНМЕБОЛ. «Альбиселесте» по порядку выиграли у Эквадора, Боливии, Парагвая и Перу. Поэтому и уверенно лидировала команда Лионеля Скалони в таблице общей южноамериканской группы с двенадцатью баллами.

Уругвай же в четырёх предыдущих официальных матчах набрал семь очков. Для начала «небесные олимпийцы» обыграли Чили, потом потерпели поражение от Эквадора, поделили очки с Колумбией и победили не кого-нибудь, а сборную Бразилии. Правда, «селесао» сейчас находятся на перепутье.

Понятно, Аргентина считалась явным фаворитом против Уругвая в домашнем матче. Что касается состава, то Лионель Скалони почти повторил стартовый список финала мундиаля в Катаре. За одним исключением: ди Мария остался в запасе, а в основе вышел Николас Гонсалес. Ди Мария появился на замену в перерыве. Конечно же, здоровому Месси нашлось место с первых минут на поле.

Впрочем, поактивней на старте матча были «чарруа», желавшие устроить холодный душ для «альбиселесте». Вот хозяева потеряли мяч на чужой половине поля и нарвались на колкую контратаку. Быстро гости снабдили мячом Дарвина Нуньеса, который с правого полуфлана из-под Отаменди пробил рядом с дальней штангой.

Ещё Максимилиано Араухо из зоны левого инсайда то ли пробил, то ли прострелил в руки Эмилиано Мартинеса. На тринадцатой минуте напомнил о себе Месси. Обладатель восьми «Золотых мячей» поводил кожаный мяч туда-сюда за пределами штрафной площади и выстрелил в левый угол, где сфера стала добычей Рочета.

Немного погодя Месси заработал штрафной удар в 20,4 метрах от ворот соперника и сам же попал с этого стандарта в Вальверде. На поле стали закипать страсти – футболисты ведь в Латинской Америке горячие. Поэтому стычки, заварушки и тому подобное – неотъемлемый атрибут отборочных матчей в зоне КОНМЕБОЛ.

Уругвайцы не отказывались от точечного давления на чужую защиту и в концовке тайма были вознаграждены за свои старания. Винья на левом фланге отнял мяч у Молины и прострелил в район дальнего угла вратарской. Оттуда Рональд Араухо с рикошетом от ног Эмилиано Мартинеса послал мяч в ворота сборной Аргентины (0:1).

На 57-й минуте была возможность у Месси сравнять счёт, однако Лео со штрафного направил мяч в перекладину. Максимилиано Араухо получил повреждение из-за жёсткого подката де Пауля и вынужденно был заменён. Гости старались не прижиматься к своим воротам, и с обострением получалось весьма туго у аргентинцев.

На 80-й минутах «альбиселесте» создали момент на угловом, однако попытку Лаутаро Мартинеса в ближний угол потащил Рочет. А вот Эмилиано Мартинес не сумел потащить удар вырвавшегося с ним один на один Дарвина Нуньеса (0:2). Причём эта голевая атака гостей началась с потери Месси перед чужой штрафной. Вслед за Бразилией Уругвай под руководством Марсело Бьелсы обыграл и Аргентину.

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Сборная Аргентины впервые пропустила и впервые не выиграла в отборочном цикле к ЧМ-2026 – и также с учётом товарищеских матчей после ЧМ-2022, то есть в 2023 году. Интересно, что аргентинцы проиграли в пятом туре отбора синхронно с бразильцами. В следующем туре квалификации они снова сыграют синхронно, однако уже не параллельно, а непосредственно друг против друга.

Кирилл Иванцов