Кофемолка в действии: Колумбия с дублем Диаса повергла в шок Бразилию

Сборной Бразилии в пятом туре южноамериканского отбора довелось навестить национальную команду Колумбии.

Накануне в очередной раз прошёл слух, что новым главным тренером «пентакампеонов» станет Карло Анчелотти. Но если это и правда случится, то летом следующего года, после окончания текущего клубного сезона. А пока на ноябрь у «селесао» были запланированы два отборочных матча ЧМ-2026 – против Колумбии и Аргентины.

В сентябрьских встречах квалификации бразильцы одержали две победы - над Боливией и Перу. Но в октябре у подопечных Фернандо Диниша пошло снижение результатов. Вслед за ничейным домашним результатом с Венесуэлой пятикратные чемпионы мира проиграли в гостях Уругваю. Да ещё и потеряли из-за тяжёлой травмы Неймара.

Колумбия после четырёх туров отбора имела шесть очков – на одно меньше, чем у бразильцев. И «кофейщики» не имели поражений. Они начали с минимальной победы над Венесуэлой, после чего сыграли три ничьи подряд. Команда Нестора Лоренсо поделила очки с Чили, Уругваем и Эквадором.

Помимо Неймара, у бразильцев были ещё травмированы Эдерсон, Ришарлисон. Из-за повреждения в стан колумбийцев не поехал из «Зенита» лучший бомбардир первого круга чемпионата России Кассьерра. Не был вызван в свою сборную из питерского клуба Вильмар Барриос, зато в старте колумбийцев появился Карраскаль из московского «Динамо». Кордоба из «Краснодара» попал в запас.

Гостям удалось создать опасный момент уже на второй минуте. Так быстро хозяева оказались на грани пропущенного гола. Рафинья Диас пяткой на правом полуфланге покатил мяч к лицевой на ход Эмерсону. Тот навесил, а Винисиус Жуниор в падении не сумел попасть в створ головой.

На четвёртой минуте счёт уже был открыт. Вини Жуниор записал себе голевой пас. Пройдя вперёд по зоне левого инсайда, он ковырнул мяч к центру, и в падении сферу отправил в ворота Мартинелли (0:1). Быстрый забитый гол показывал вроде как серьёзный настрой бразильцев на этот матч.

Однако визитёры отошли назад, тогда как колумбийцы, наоборот, двинулись вперёд. И на шестнадцатой минуте пришлось всерьёз вступать в дело Алиссону. В левой части чужой штрафной Луис Диас отпасовал назад на Карраскаля, пробившего низом в ближний угол. Вратарь «Ливерпуля» отвёл угрозу на угловой.

Спустя пару минут бразильские защитники снова позволили кое-что сделать слева в атаке Луису Диасу. Вингер, опять-таки, «Ливерпуля» подключился после передачи Хамеса Родригеса. Далее Диас наполовину пробил, наполовину прострелил из-под Маркиньоса, и мяч оказался в перчатках Алиссона.

Вскоре – очередная не доведённая до ума атакующая акция колумбийцев. Муньос прострелил с правого полуфланга – мяч пришёл на противоположный. Там его подцепил Мачадо и отдал Диасу. Не стал Луис акцентированно пробивать и сделал свой прострел, но Урибе было не дотянуться до игровой сферы.

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Неприятное известие получили бразильцы в середине первого тайма – очередная травма. Винисиус Жуниор не смог продолжить матч и уступил место на поле для Жоао Педро. 31-летний игрок «Брайтона» дебютировал за сборную Бразилии. Довольно быстро он прострелил слева, однако никого из адресатов не оказалось на пути мяча.

По истечении получаса игры Луис Диас убежал в контратаку после углового, но в последний момент его попытку заблокировал защитник. После этого команды обменялись дальними ударами Родриго и Родригеса. В первом случае в дело вступил Камило Варгас, во втором участие Алиссона не потребовалось.

Хамес Родригес рухнул в правой части чужой штрафной, когда ногу перед ним поставил Мартинелли. Впрочем, игрок «Сан-Паулу» сам очень желал упасть, и арбитр расценил это как симуляцию. Хамес вскоре пробивал низом с подступов к штрафной площади и направил мяч чуть правее створа.

В начале второго тайма Бруно Гимараэс не попал по воротам примерно так же. У колумбийцев Луис Диас не дотянулся до подачи с левого фланга. Удар Рафиньи Диаса с приличной дистанции в правый угол Варгас перевёл на угловой. Карраскаль метил на исполнение в девятку – подкинул мяч в руки Алиссона.

Родриго с левого полуфланга сместился к центру и пробил в ближний угол, который надёжно защищал Варгас. Вышедший у «кофейщиков» Синистерра набросил с правого фланга на дальнюю штангу для Луиса Диаса, который показал плохую обработку. А другими словами, просто пропустил мяч себе между ног.

Синистерра упал в правой части чужой штрафной после контакта с Лоди, не сразу потеряв равновесие. Пенальти не было. Дальше на замену у колумбийцев вышел Кордоба из «Краснодара». В зоне правого инсайда Рафинья Диас открылся под передачу партнёра и упустил возможность упрочить преимущество гостей, угодив в ближнюю штангу.

Луис Диас загубил свой очередной шанс, пробив с левого полуфланга мимо ближнего угла. Оттуда же игрок «Ливерпуля» переправил мяч в руки своего одноклубника, получив передачу справа от партнёра по сборной. Заменили Карраскаля – тот старался, но обошёлся без результативных действий.

А футбольная бомба Луиса Диаса всё-таки разорвалась дублем в ворота сборной Бразилии! Дважды с интервалом в несколько минут футболист «Ливерпуля» кивнул по мячу в ворота гостей после подач с флангов. В первом случае голевую передачу оформил Борха с левой стороны, во втором случае – Хамес с правой. Вот уже и 2:1.

Ничего сборная Бразили не сумела поделать с пораженческим счётом. Она проиграла второй подряд матч на отборочной стадии ЧМ-2026. Впереди у «селесао» – самое принципиальное свидание, которое только можно себе представить. «Пентакампеоны» будут проэкзаменованы действующими чемпионами мира аргентинцами, которые в пятом туре квалификации сами проиграли Уругваю.

Кирилл Иванцов