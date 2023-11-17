Сборная Аргентины пропустила впервые с финала ЧМ-2022

Сборная Уругвая прервала «сухую» серию Аргентины, которая продлилась почти год.

Действующие чемпионы мира пропустили на 41-й минуте проходящего сейчас матча отборочной стадии чемпионата мира – 2026 против Уругвая. Гол записал на свой счёт защитник Рональд Араухо. Как отмечает Opta, футболист «Барселоны» стал первым, кому удалось поразить ворота Аргентины в 2023 году. Ранее это делал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе (трижды) в финале ЧМ-2022, который прошёл 18 декабря.

Серия сборной Аргентины без пропущенных голов остановилась на показателе в восемь матчей. Во всех восьми случаях команда одерживала победу.