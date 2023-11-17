Винисиус получил травму в матче за сборную Бразилии

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор травмировался в поединке за национальную команду.

В эти минуты сборная Бразилии проводит выездной матч отбора на чемпионат мира – 2026 против Колумбии. В самом начале встречи Габриэл Мартинелли открыл счёт, а в роли ассистента выступил Винисиус Жуниор. Чуть позднее – на 27-й минуте – лидер атаки мадридского «Реала» был вынужден покинуть поле из-за травмы. Его место занял Жоао Педро из «Брайтона», дебютировавший в составе «пентакампеонов».

На сайте LiveResult.ru представлена текстовая онлайн-трансляция матча сборных Колумбии и Бразилии.