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Винисиус получил травму в матче за сборную Бразилии

17 Ноября 2023 • 03:42 Комментировать
Колумбия
0:1
Бразилия
1 3.60 X 3.20 2 2.25
2-й тайм

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор травмировался в поединке за национальную команду.

В эти минуты сборная Бразилии проводит выездной матч отбора на чемпионат мира – 2026 против Колумбии. В самом начале встречи Габриэл Мартинелли открыл счёт, а в роли ассистента выступил Винисиус Жуниор. Чуть позднее – на 27-й минуте – лидер атаки мадридского «Реала» был вынужден покинуть поле из-за травмы. Его место занял Жоао Педро из «Брайтона», дебютировавший в составе «пентакампеонов».

На сайте LiveResult.ru представлена текстовая онлайн-трансляция матча сборных Колумбии и Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Винисиус Жуниор ещё теги

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