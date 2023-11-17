Мартинелли забил самый быстрый гол сборной Бразилии в отборе на ЧМ с 2016 года

Вингер сборной Бразилии Габриэл Мартинелли открыл счёт в поединке против соперников из Колумбии.

Футболист лондонского «Арсенала» вывел свою национальную команду вперёд уже на третьей минуте и девятой секунде встречи. По данным Opta, этот гол стал самым быстрым для сборной Бразилии в рамках отборочных матчей чемпионата мира с сентября 2016 года. Шесть лет назад Неймар отличился на первой минуте и 21-й секунде – тогда тоже пострадала сборная Колумбии.

В активе «пентакампеонов» семь набранных очков после четырёх туров квалификации ЧМ-2026.

Следить за ходом поединка сборных Колумбии и Бразилии можно на сайте LiveResult.