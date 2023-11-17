Месси выйдет в старте сборной Аргентины в матче против Уругвая

Сборные Аргентины и Уругвая огласили составы на матч отборочного этапа чемпионата мира – 2026.

Лидер атаки аргентинцев Лионель Месси выйдет на поле с первых минут. В основе действующих чемпионов мира также оказался форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, в то время как Лаутаро Мартинес остался в запасе.

Рулевой уругвайской национальной команды Марсело Бьелса сделал ставку в атаке на Дарвина Нуньеса, представляющего «Ливерпуль». Луис Суарес начнёт встречу на скамейке запасных.

Аргентина: Мартинес; Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Молина; Макаллистер, Фернандес, де Пауль; Николас Гонсалес, Альварес, Месси.

Уругвай: Рочет; Винья, Оливера, Касерес, Рональд Араухо; де ла Крус, Угарте, Вальверде; Максимилиано Араухо, Нуньес, Пельистри.