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Месси выйдет в старте сборной Аргентины в матче против Уругвая

17 Ноября 2023 • 02:33 Комментировать
Аргентина
0:1
Уругвай
1 1.57 X 3.85 2 7.20
перерыв

Сборные Аргентины и Уругвая огласили составы на матч отборочного этапа чемпионата мира – 2026.

Лидер атаки аргентинцев Лионель Месси выйдет на поле с первых минут. В основе действующих чемпионов мира также оказался форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, в то время как Лаутаро Мартинес остался в запасе.

Рулевой уругвайской национальной команды Марсело Бьелса сделал ставку в атаке на Дарвина Нуньеса, представляющего «Ливерпуль». Луис Суарес начнёт встречу на скамейке запасных.

Аргентина: Мартинес; Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Молина; Макаллистер, Фернандес, де Пауль; Николас Гонсалес, Альварес, Месси.

Уругвай: Рочет; Винья, Оливера, Касерес, Рональд Араухо; де ла Крус, Угарте, Вальверде; Максимилиано Араухо, Нуньес, Пельистри.

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Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Уругвая ещё теги

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