Азмун забил в официальной игре за сборную впервые за полтора года

Иранский форвард Сердар Азмун в четверг помог своей команде разгромить сборную Гонконга. Команды встречались в рамках квалификации на грядущий чемпионат мира, иранцы разгромили оппонентов – 4:0, а Азмун забил два первых гола своей команды с интервалом, равным всего лишь двум минутам.

В последний раз в официальной игре за свою сборную Сердар забивал в марте 2022 года – в квалификации ещё на катарский мундиаль – в ворота сборной Ливана. Чемпионат мира иранец провёл без голов.

Что касается голов в товарищеских встречах, то Азмун поражал ворота сборной Сенегала более года назад – 27 сентября 2022 года.