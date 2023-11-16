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Азмун забил в официальной игре за сборную впервые за полтора года

16 Ноября 2023 • 23:33 Комментировать
Иран
4:0
Гонконг

Иранский форвард Сердар Азмун в четверг помог своей команде разгромить сборную Гонконга. Команды встречались в рамках квалификации на грядущий чемпионат мира, иранцы разгромили оппонентов – 4:0, а Азмун забил два первых гола своей команды с интервалом, равным всего лишь двум минутам.

В последний раз в официальной игре за свою сборную Сердар забивал в марте 2022 года – в квалификации ещё на катарский мундиаль – в ворота сборной Ливана. Чемпионат мира иранец провёл без голов.

Что касается голов в товарищеских встречах, то Азмун поражал ворота сборной Сенегала более года назад – 27 сентября 2022 года.

Протокол игры  
Иран4:0Гонконг
(1:0) Азмун Сердар12'  
(2:0) Азмун Сердар15'  
(3:0) Тареми Мехди87'  
(4:0) Резаэян Рамин90'  
Бейранванд АлирезаРезаэян РаминКанаани ХоссейнХалилзаде Шоджа  82'Хаджсафи ЭсханДжаханбахш Алиреза 74' (Асади Реза ( 74') Эззатоллахи СаидГоддос Саман 70' (Тораби Мехди ( 70') Тареми Мехди 90' (Хоссейннеджад Джавад Мохаммад ( 90') Азмун Сердар 90' (Ансарифард Карим ( 90') Мохеби Мохаммад 70' (Эбрахими Омид ( 70')
Запасные: Хоссейни ХоссейнНиазманд ПаямЧешми РузбехКарими Али IIХоссейни МаджидМохаррами СадехМохаммади Милад
_Tse K.Лён Нок-ХанNgai Hoi LiVas NunezTze-Nam Yue  17'Lam Hing Ting  38'Chun Lok Than 90' (Oliver Gerbig ( 90') _Wu C. R. 64' (Чань Шиничи ( 64') Авал Махама 64' (Ло Цз Чунь ( 64') Эллиот МэттьюPui-Hin Poon 64' (Чань Сю-Квань ( 64')
Запасные: Hei-Yin ChangЛён Хин-КитВон Вай_Yu J.Ю Вай ЛимYingzhi JuЯпп Хун ФайMichael Udebuluzor
16 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирана Сердар Азмун

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Иран — Гонконг: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата мира 2026 года — 16 ноября 2023
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