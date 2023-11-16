Азмун забил в официальной игре за сборную впервые за полтора года

Иранский форвард Сердар Азмун в четверг помог своей команде разгромить сборную Гонконга. Команды встречались в рамках квалификации на грядущий чемпионат мира, иранцы разгромили оппонентов – 4:0, а Азмун забил два первых гола своей команды с интервалом, равным всего лишь двум минутам.
В последний раз в официальной игре за свою сборную Сердар забивал в марте 2022 года – в квалификации ещё на катарский мундиаль – в ворота сборной Ливана. Чемпионат мира иранец провёл без голов.
Что касается голов в товарищеских встречах, то Азмун поражал ворота сборной Сенегала более года назад – 27 сентября 2022 года.
Протокол игры
|(1:0) Азмун Сердар12'
|(2:0) Азмун Сердар15'
|(3:0) Тареми Мехди87'
|(4:0) Резаэян Рамин90'
Бейранванд Алиреза•Резаэян Рамин•Канаани Хоссейн•Халилзаде Шоджа• 82'Хаджсафи Эсхан•Джаханбахш Алиреза74' (Асади Реза (74') •Эззатоллахи Саид•Годдос Саман70' (Тораби Мехди (70') •Тареми Мехди90' (Хоссейннеджад Джавад Мохаммад (90') •Азмун Сердар90' (Ансарифард Карим (90') •Мохеби Мохаммад70' (Эбрахими Омид (70')
_Tse K.•Лён Нок-Хан•Ngai Hoi Li•Vas Nunez•Tze-Nam Yue• 17'Lam Hing Ting• 38'Chun Lok Than90' (Oliver Gerbig (90') •_Wu C. R.64' (Чань Шиничи (64') •Авал Махама64' (Ло Цз Чунь (64') •Эллиот Мэттью•Pui-Hin Poon64' (Чань Сю-Квань (64')
16 ноября.
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